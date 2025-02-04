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Россиянам рассказали об опасной детали на платежках ЖКУ

Эксперт по ЖКХ Уткин: QR-код на платежке ЖКУ может быть поддельным
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Alexander Legky/Global Look Press

Перед тем, как оплатить счет жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), используя полученную по почте квитанцию, следует сверить ее с квитанцией в личном кабинете управляющей компании, предупредил генеральный директор АНО «Умный многоквартирный дом» Никита Уткин с агентством РИА Новости.

По словам Уткина, QR-код на бумажной версии может оказаться подставным. Он подчеркнул, что при проверке квитанции следует войти в личный кабинет не по «QR -кода к личному кабинету» (может быть указан на фейковой платежке), а традиционным образом, вводя пароль.

Как отметил эксперт, вероятность обмана можно избежать вовсе, если отказаться от бумажных квитанций в пользу электронных.

Накануне в пресс-службе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали, как отличить фейковую квитанцию по оплате ЖКХ от настоящей.

В первой половине января на сайте mos.ru сообщили, что москвичи получат возможность отказаться от бумажных квитанций на оплату ЖКХ и совершать платежи только в электронном формате.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на оплате ЖКУ.

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