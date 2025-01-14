В Москве исчезнут бумажные квитанции об оплате ЖКУ

Москвичи получат возможность отказаться от бумажных квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ) и совершать платежи только в электронном формате, говорится на сайте mos.ru.

При желании перейти на электронный формат оплаты за коммунальные услуги необходимо оставить заявку на сайте. После этого со следующего месяца в личный кабинет начнут поступать электронные счета. Если житель столицы хочет продолжать получать бумажные квитанции, он может просто не пользоваться этим сервисом.

В первой половине декабря эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что россияне смогут сэкономить на счетах за жилищно-коммунальные услуги, если будут внимательно изучать квитанции, правильно использовать ресурсы и знать свои права.

По его словам, в квитанциях могут быть ошибки, поэтому важно проверять их. Если есть расхождения, эксперт советует обратиться в управляющую компанию (УК) с заявлением о проверке расчетов. Помимо этого, в платежках могут появиться строки с услугами, которые не были согласованы с жильцами, предупредил он.

Ранее россиянам объяснили, как платить за ЖКУ без угрозы попасться мошенникам.