Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве исчезнут бумажные квитанции об оплате ЖКУ

Mos.ru: москвичи смогут отказаться от бумажных квитанций при оплате за ЖКУ
close
Кирилл Каллиников

Москвичи получат возможность отказаться от бумажных квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ) и совершать платежи только в электронном формате, говорится на сайте mos.ru.

При желании перейти на электронный формат оплаты за коммунальные услуги необходимо оставить заявку на сайте. После этого со следующего месяца в личный кабинет начнут поступать электронные счета. Если житель столицы хочет продолжать получать бумажные квитанции, он может просто не пользоваться этим сервисом.

В первой половине декабря эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что россияне смогут сэкономить на счетах за жилищно-коммунальные услуги, если будут внимательно изучать квитанции, правильно использовать ресурсы и знать свои права.

По его словам, в квитанциях могут быть ошибки, поэтому важно проверять их. Если есть расхождения, эксперт советует обратиться в управляющую компанию (УК) с заявлением о проверке расчетов. Помимо этого, в платежках могут появиться строки с услугами, которые не были согласованы с жильцами, предупредил он.

Ранее россиянам объяснили, как платить за ЖКУ без угрозы попасться мошенникам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами