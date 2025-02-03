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Россиянам рассказали, как отличить фейковую квитанцию ЖКХ от настоящей

В Жилнадзоре МО посоветовали внимательно проверять квитанции по ЖКХ
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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В пресс-службе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали, как отличить фейковую квитанцию по оплате ЖКХ от настоящей. Сообщение ведомства цитирует «Радио 1».

«Нужно внимательно проверить бланк. На нем обязательно должны быть указаны описание услуг и реквизиты. Сверьте при оплате все цифры. Обратите внимание на название организации. Аферисты могут незначительно исказить его. Советуем также проверять размер начислений и вести свой учет оплаты ЖКУ», — рассказали в министерстве.

Если есть сомнения в подлинности квитанции, специалисты рекомендуют связываться с представителями управляющей компании.

Как уточнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, мошенники применяют современные технологии для изготовления поддельных платежных документов. Их цель — обмануть людей, заставив их поверить в подлинность квитанции и оплатить задолженность без проверки реквизитов. Для этого злоумышленники используют QR-коды, которые позволяют быстро и удобно оплатить долг.

Ранее россиянам рассказали об изменении порядка оплаты за отопление.

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