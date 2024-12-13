Россиянам рассказали, как сэкономить на оплате ЖКУ

Россияне смогут сэкономить на счетах за жилищно-коммунальные услуги, если будут внимательно изучать квитанции, правильно использовать ресурсы и знать свои права. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, в квитанциях могут быть ошибки, поэтому важно проверять их. Если есть расхождения, эксперт советует обратиться в управляющую компанию (УК) с заявлением о проверке расчетов. Помимо этого, в платежках могут появиться строки с услугами, которые не были согласованы с жильцами, предупредил он.

Снизить затраты можно и после повышения энергоэффективности квартиры.

«Замена старых окон на энергосберегающие, герметизация дверей или установка терморегуляторов на батареи могут значительно сократить расходы на отопление. Установка умных систем управления батареями позволит автоматически регулировать температуру в доме в зависимости от погодных условий, что снижает энергопотребление без ущерба для комфорта», — пояснил Бондарь.

Он также напомнил о возможности получения льгот и субсидий. На них могут претендовать многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды и другие категории граждан.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева до этого говорила, что в системе оплаты жилищно-коммунальных услуг есть проблемные места, которые иногда вызывают вопросы у россиян. В частности, некоторые статьи расходов могут увеличиться – к примеру, в случае «перетопов» жильцам приходится больше платить за отопление.

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