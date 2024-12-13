Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как сэкономить на оплате ЖКУ

Специалист Бондарь: льготы помогут сэкономить на оплате ЖКУ

close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Россияне смогут сэкономить на счетах за жилищно-коммунальные услуги, если будут внимательно изучать квитанции, правильно использовать ресурсы и знать свои права. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, в квитанциях могут быть ошибки, поэтому важно проверять их. Если есть расхождения, эксперт советует обратиться в управляющую компанию (УК) с заявлением о проверке расчетов. Помимо этого, в платежках могут появиться строки с услугами, которые не были согласованы с жильцами, предупредил он.

Снизить затраты можно и после повышения энергоэффективности квартиры.

«Замена старых окон на энергосберегающие, герметизация дверей или установка терморегуляторов на батареи могут значительно сократить расходы на отопление. Установка умных систем управления батареями позволит автоматически регулировать температуру в доме в зависимости от погодных условий, что снижает энергопотребление без ущерба для комфорта», — пояснил Бондарь.

Он также напомнил о возможности получения льгот и субсидий. На них могут претендовать многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды и другие категории граждан.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева до этого говорила, что в системе оплаты жилищно-коммунальных услуг есть проблемные места, которые иногда вызывают вопросы у россиян. В частности, некоторые статьи расходов могут увеличиться – к примеру, в случае «перетопов» жильцам приходится больше платить за отопление.

Ранее россиянам дали советы, как сэкономить после подорожания ЖКХ в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами