В МИД РФ заявили о готовности многих стран принять переговоры по Украине

Многие страны готовы стать площадкой для будущих переговоров Москвы и Киева по урегулированию конфликта, сообщил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

По его словам, у РФ нет недостатка в таких предложениях.

«Некоторые страны ранее уже предоставляли площадки для переговоров, прежде всего, союзная нам Белоруссия»», — сказал дипломат.

Он добавил, что Россия благодарна партнерам, которые готовы содействовать урегулированию конфликта и предоставить площадку для встречи, но главный вопрос сейчас — не где организовать переговоры, а о чем и с кем.

В том же интервью Полищук заявил, что Россия готова к серьезному разговору по этому поводу. Он может вестись на основе Стамбульских договоренностей 2022 года. В них говорилось о нейтральном, внеблоковом, безъядерном статусе Украины, ее демилитаризации и денацификации, неразмещении на ее территории войск и военных баз иностранных государств. Дипломат отметил, что перед началом переговоров должны быть решены юридические вопросы, которые связаны с указом президента Владимира Зеленского, запрещающим проведение переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее в Белом доме ошиблись с назначением эмиссара по России и Украине.