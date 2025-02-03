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В Белом доме по ошибке сообщили о назначении эмиссара по России и Украине

В Белом доме по ошибке сообщили о назначении Уиткоффа эмиссаром по РФ и Украине
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Carlos Barria/Reuters

Журналист пула Белого дома Джарретт Реншоу опубликовал сообщение о назначении Стива Уиткоффа специальным представителем США по России и Украине, а затем удалил этот пост и принес извинения. Он заявил об ошибке в своем аккаунте в X.

В своем посте, посвященном назначению Уиткоффа, он также писал, что американский президент Дональд Трамп выразил намерение положить конец конфликту между странами. Уже скоро пост был удален.

«Я удалил этот пост… перепутал сообщения. Приношу извинения», – написал он в соцсети X.

На данный момент официальной информации о назначении Уиткоффа от Белого дома пока не поступало.

3 февраля Трамп заявил, что США запланировали контакты с Россией и Украиной. Он заявил об успешных дискуссиях, проходивших между двумя сторонами.

До этого он также говорил, что Вашингтон ведет «очень серьезные обсуждения» с Москвой, при этом в Кремле заявляли, что конкретных предложений от команды Трампа не поступало.

Ранее в Финляндии обратились к Путину в преддверии возможных переговоров по Украине.

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