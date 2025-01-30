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Минсельхоз рассказал, как будут расти цены на хлеб

Замминистра Титов: динамика цен на хлеб соответствует темпам инфляции
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AnnaStills/Shutterstock/FOTODOM

Заместитель министра сельского хозяйства России Максим Титов заявил, что динамика цен на хлеб в России будет соответствовать темпам инфляции.

«В принципе, как мы видим динамику цены на хлеб, тот рост цен на зерновую группу, которая есть на сегодняшний день, в цене уже отыгран», — сказал Титов.

По его словам, рост цен на хлеб будет плюс-минус соответствовать общей динамике инфляции.

При этом Титов отметил, что себестоимость производства хлеба растет постоянно, а зерно в себестоимости производства хлеба не является основной составляющей.

Доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин 24 января заявил, что в России могут снизиться цены на сливочное масло, плодоовощную продукцию и картофель. Он напомнил, что в 2024 году стоимость продуктов питания подскочила на 11,4%, общая инфляция по всем товарам и услугам сложилась на уровне 9,52%.

Ранее сообщалось, что цена приготовления борща заметно выросла.

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