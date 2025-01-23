Цена приготовления борща заметно выросла

Стоимость продуктов для приготовления борща в России за 2024 год выросла до 32%

Стоимость продуктов питания для приготовления борща по итогам 2024 года выросла до 32%, пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.» со ссылкой на сообщение аналитического центра Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров).

Отмечается, что дешевле будет приготовить борщ на курином мясе, нежели на бульоне из говядины. Стоимость набора для борща с последним мясом выросла в декабре относительно ноября на 3,7% до 90,5 рублей, за год минимальная цена на него выросла на 28%. Приготовление этого блюда на курином мясе подорожало на 8,8%, до 68 рублей, в декабре относительно ноября, а за весь прошлый год цены на него выросли на 31,6%.

Борщ со свининой в предыдущем месяце повысился в цене на 4%, до 78 рублей, а год к году подорожал на 25%.

В первой половине декабря издание «Известия» со ссылкой на данные Росстата написало, что стоимость приготовления закусочного салата «селедка под шубой» на четыре персоны в 2024 году поднялась до 263 руб. в 2024 году. Рост относительно 2023 года составил +13%.

В конце декабря доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что ингредиенты на салат «Оливье» за 2024 год подорожали на 9% по сравнению с 2023 года.

Ранее стало известно, на сколько выросла цена на отделочные материалы.