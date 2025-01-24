В России спрогнозировали снижение цен на ряд продуктов

В России могут снизиться цены на сливочное масло, плодоовощную продукцию и картофель. Об этом «Москве 24» рассказал доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Он напомнил, что в 2024 году стоимость продуктов питания подскочила на 11,4%, общая инфляция по всем товарам и услугам сложилась на уровне 9,52%. В этом году, по его словам, годовые значения по инфляции должны быть ниже, поэтому цены на продукцию должны снизиться. Особенно это затронет те товары, стоимость которых в прошлом году серьезно увеличилась.

«Это прежде всего сливочное масло: оно в прошлом году выросло (в цене. — Прим. ред.) на 36%. Полагаю, что мы в этом году по нему даже можем увидеть снижение цены на 3–5%. Плодоовощная продукция в 2024 году выросла на 22%. Думаю, что здесь мы вполне можем увидеть снижение на 5–10% в этом году, а по картофелю цены могут снизиться и на 15–20%», — уточнил Балынин.

При этом эксперт добавил, что на стоимость продуктов будет влиять наличие проблем с урожаем.

Данные аналитического центра Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) до этого показали, что наиболее подешевевшими продуктами в России по итогам 2024 года стали гречневая крупа и куриные яйца. За отчетный период также подешевели свинина (-2,3%), тушки бройлера (-2,1%) и баранина (-0,25%), уточнили в организации.

Ранее сообщалось, что цена приготовления борща заметно выросла.