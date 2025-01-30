Названа максимальная сумма пособия по безработице россиян

Максимальная сумма пособия по безработице, которую могут получить россияне, с 1 февраля 2025 года составит более 15 тысяч рублей, пишет агентство ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве уточнили, что выплату с указанной даты проиндексируют на 9,5%. Пособие увеличат с учетом фактической инфляции за 2024 год.

В начале недели премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями сообщил, что российское правительство приняло постановление об индексации более 40 социальных выплат с февраля на 9,5%. Суммы выплат вырастут с 1 февраля, отметил премьер. Он также сообщил, что мера коснется 39,3 млн граждан.

Накануне зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин сообщал, что в этом году военным пенсионерам дважды проиндексируют пенсионные выплаты с учетом инфляции в 2024 году.

Во второй половине января президент России Владимир Путин поручил повысить размер пособия по беременности и родам для студенток. На выплату смогут рассчитывать беременные, обучающиеся по очной форме. Срок принятия решения по поручению — до 15 апреля.

Ранее безработица в России установила новый исторический минимум.