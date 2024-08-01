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Безработица в России установила новый исторический минимум

Уровень безработицы в России в июне снизился до 2,4%

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Уровень безработицы в России по итогам июня снизился до 2,4%, обновив исторический минимум. Для сравнения: в мае показатель составлял 2,6%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

По итогам первого месяца лета в стране не были трудоустроены 1,9 млн россиян в возрасте от 15 лет и старше. Из них 0,7 млн безработных составили сельские жители, остальные 1,2 млн — городские.

Между тем безработица в Соединенных Штатах в июне выросла до 4,1%, что является максимумом с октября 2021 года. Аналитики прогнозировали рост уровня безработицы в стране до 4%. К началу июля в США не были трудоустроены 6,8 млн человек.

Кроме того, рост безработицы в начале лета фиксировался в Канаде. По итогам июня показатель достиг рекордных с января 2022 года 6,4%.

Ранее россиян предупредили о скором замедлении роста реальных зарплат.

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