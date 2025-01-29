В Госдуме напомнили о двойной индексации выплат военным пенсионерам

В этом году военным пенсионерам дважды проиндексируют пенсионные выплаты с учетом инфляции в 2024 году. Об этом в беседе с RT рассказал зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Депутат напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил дополнительно проиндексировать пенсии с учетом реального роста цен за прошлый год.

«Предполагается, что пенсии военным пенсионерам будут проиндексированы на 9,5% с 1 января 2025 года», — пояснил парламентарий.

Дополнительное повышение на 4,5 % ожидается после 1 октября. Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на период с текущего по 2027 годы, заключил Швыткин.

Напомним, Путин поручил проиндексировать страховые пенсии и пособия на 9,5% уже к февралю. Также он сообщил о дополнительной индексации военных пенсий с учетом роста цен. После этого в Госдуме сообщили, что соответствующий законопроект разработан и его рассмотрят в оперативном порядке.

Ранее сообщалось, что некоторые пожилые россияне получат значительный бонус к пенсии в феврале.