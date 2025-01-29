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На Украине могут ввести электронную гривну

Нацбанк Украины готовит проект электронной гривны
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Александр Демьянчук/РИА «Новости»

Национальный банк Украины работает над пилотным проектом по введению электронной гривны. Об этом сообщил заместитель главы регулятора Алексей Шабан, передает ТАСС.

По его словам, Нацбанк страны рассматривает целесообразность внедрения розничной цифровой валюты центрального банка (CBDC) под названием e-гривна.

«Мы убеждены, что на Украине e-гривна должна стать дополнением к наличным и хранящимся на счетах средствам», — рассказал Шабан.

Накануне глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что государственный долг Украины вырос до 90,4% ВВП страны.

По данным Forbes, в 2023 году госдолг Украины был значительно ниже — 5,5 трлн гривен ($129,7 млрд), или 84% от ВВП. Как отмечали журналисты, такая динамика обусловлена существенным увеличением объема как внутренних заимствований (у резидентов), так и внешних (у зарубежных кредиторов). Другой фактор — ослабление курса гривны к другим валютам.

В конце ноября 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о бюджете страны на 2025 год c дефицитом 1,55 трлн гривен (более $37,3 млрд). Расходы запланированы в объеме 3,6 триллиона гривен ($86,6 млрд).

Ранее в Раде назвали сумму, поступившую в бюджет Украины с февраля 2022 года.

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