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Зеленский подписал закон о бюджете Украины на 2025 год

Зеленский подписал закон о бюджете Украины на 2025 год с дефицитом $37 млрд

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Ints Kalnins/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2025 год c дефицитом 1,55 трлн гривен (более $37,3 млрд). Об этом в Telegram-канале сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«В целом расходы в следующем году запланированы на уровне 3,6 триллиона гривен ($86,6 млрд) в то время как доход прогнозируют на уровне 2,05 триллиона гривен ($49,3 млрд)», — написал Шмыгаль.

Премьер отметил, что приоритетом бюджета остается финансирование ВСУ, закупка и производство оружия, дронов и техники, на что будет выделено 2,23 трлн гривен ($53,6 млрд).

19 ноября украинский депутат Ярослав Железняк сообщал, что Верховная рада приняла во втором чтении проект госбюджета на 2025 год с рекордными расходами в 3,94 трлн гривен ($94,8 млрд).

До этого киевский экономист Алексей Кущ заявлял, что кабмин Украины при составлении проекта бюджета заложил туда вероятность продолжения военного конфликта в течение всего следующего года.

Ранее в Раде назвали сумму, поступившую в бюджет Украины с февраля 2022 года.

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