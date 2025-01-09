Госдолг Украины почти сравнялся с ее ВВП

Forbes подсчитал, что госдолг Украины достиг 92% от ее ВВП в 2024 году

Государственный долг Украины достиг 92% от ее валового внутреннего продукта (ВВП) в 2024 году и составил 7 трлн гривен ($165,1 млрд). Такие подсчеты произвел украинский филиал Forbes.

96% госдолга Украины составляет напрямую долг государства, еще 4% приходится на долги, гарантированные государством. При этом в 2023 году госдолг Украины составил 5,5 трлн гривен ($129,7 млрд), или 84% от ее ВВП. Причиной роста госдолга страны было названо существенное увеличение объема внутренних заимствований (у резидентов), а также у внешних (у зарубежных кредиторов). Также фактом роста украинского госдолга было названо ослабление курса гривны к другим валютам.

В 2021 году размер госдолга Украины составлял лишь 49% к ее ВВП. Для сравнения, в 2023 году госдолг РФ составлял 15% от ее ВВП. При этом уровень в 1999 году внешнего долга РФ к ВВП достиг рекордного максимума в 91%. В США отношение госдолга к ВВП составляет порядка 129%, а в Японии госдолг превышает ВВП более чем в 2,5 раза.

До этого глава министерства финансов Джанет Йеллен заявила, что потолок госдолга США будет достигнут в середине января 2025 года. Большая часть госдолга США относится к внутреннему, что снижает риск внешнего дефолта.

Ранее в Австрии заявили о возвращении проблемы госдолга в Европу.