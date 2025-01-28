В Верховной раде назвали сумму госдолга Украины

Государственный долг Украины вырос до 90,4% ВВП страны. Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

По его словам, в 2021 году госдолг составлял 49% ВВП, с тех пор долговая нагрузка на экономику Украины увеличилась почти в два раза, а валютная структура госдолга объективно ухудшилась. Расходы на обслуживание этого долга сейчас составляют 8,8% расходов бюджета страны.

По состоянию на 31 декабря 2024 года государственный и гарантированный государством долг составил 6,98 трлн гривен, в валютном эквиваленте — $166,1 млрд.

Гетманцев добавил, что структура госдолга стала очень уязвима к колебаниям обменного курса, а большую его часть составляют внешние официальные ссуды от стран Европейского союза, Международного валютного фонда и правительств других стран.

По данным Forbes, в 2023 году госдолг Украины был значительно ниже — 5,5 трлн гривен ($129,7 млрд), или 84% от ВВП. Как отмечали журналисты, такая динамика обусловлена существенным увеличением объема как внутренних заимствований (у резидентов), так и внешних (у зарубежных кредиторов). Другой фактор — ослабление курса гривны к другим валютам.

В конце ноября 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о бюджете страны на 2025 год c дефицитом 1,55 трлн гривен (более $37,3 млрд). Расходы запланированы в объеме 3,6 триллиона гривен ($86,6 млрд).

Ранее в Раде назвали сумму, поступившую в бюджет Украины с февраля 2022 года.