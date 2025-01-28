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Еврокомиссия одобрила введение пошлин на ряд товаров из России и Белоруссии

ЕК одобрила введение пошлин на сельхозтовары и удобрения из России и Белоруссии
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Yves Herman/Reuters

Европейская комиссия (ЕК) одобрила введение пошлин на ряд сельскохозяйственных продуктов и азотных удобрений из России и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

В заявлении отмечается, что затронутая новыми тарифами сельскохозяйственная продукция, составляет 15% сельскохозяйственного импорта из России. После утверждения новых пошлин Европарламентом и Евросоветом сельскохозяйственный импорт из России будет полностью подлежать тарифам Европейского союза.

Еврокомиссия отмечает, что введение новых пошлин необходимо для снижения зависимости от импорта из России и Белоруссии. Такой импорт, особенно удобрений, делает ЕС уязвимым для потенциальных опасных действий со стороны России и, таким образом, представляет риск для продовольственной безопасности Европы.

В Еврокомисии выразили надежду, что новый тариф негативно скажется на внешнеторговых доходах России.

28 января глава европейской дипломатии Кайя Каллас заявила, что 16-й пакет антироссийских санкций затронет СПГ, а также российскую промышленность.

Ранее сообщалось, что Евросоюз продлит санкции против России.

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