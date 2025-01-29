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Названа причина желания ЕК ввести новые пошлины против России

ЕК введет пошлины на сельхозтовары из России из-за страха усиления зависимости
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Yves Herman/Reuters

Еврокомиссия выступила с предложением по введению новых пошлин на сельскохозяйственные товары и удобрения из России из-за опасения усиления зависимости от России в этой сфере, следует из текста предложения, опубликованного ЕК, пишет РИА Новости.

Как сказано в сообщении, закупка удобрений отражает ситуацию экономической зависимости региона от России.

Как подчеркнул европейский комиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович, ЕС намеревается предпринять все необходимые меры для защиты производителей удобрений и фермеров в Европе.

Накануне пресс-служба Еврокомиссии сообщила об одобрении введения пошлин на ряд сельскохозяйственных продуктов и азотных удобрений из России и Белоруссии.

В заявлении отмечалось, что затронутая новыми тарифами продукция составляет 15% сельскохозяйственного импорта из России в 2023 году, которые еще не были обложены повышенными пошлинами. После утверждения новых пошлин Европарламентом и Евросоветом сельскохозяйственный импорт из России будет полностью облагаться тарифами Европейского союза.

Ранее сообщалось, что Евросоюз продлит санкции против России.

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