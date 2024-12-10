В России назвали причину не закупать удобрения за рубежом

Российские производители полностью обеспечили потребность российского агропромышленного комплекса в минеральных удобрениях и уже начали поставки под весенние полевые работы, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные пресс-службы Российской ассоциации производителей удобрений.

Как уточнили в ассоциации, наибольшим спросом пользуются азотные и фосфорсодержащие удобрения (в структуре потребления такие занимают 50% и 45% соответственно), еще 5% занимают калийные удобрения.

В основном удобрения приобретают сельхозпредприятия из Центрального федерального округа (на них приходится более трети объема), Южного федерального округа (30%) и Поволжья (15%).

В начале декабря член Европарламента от Польши Аркадиуш Мулярчик призвал Еврокомиссию ввести пошлины на удобрения из России и Белоруссии.

На прошлой неделе «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты ассоциации производителей специализированной техники «Росспецмаш» написал, что продажи новой сельхозтехники российских производителей на внутреннем рынке сократились в первые 10 месяцев 2024 года на 16,5% год к году, до 167,5 млрд руб.

Ранее в России предложили заменить дорогие удобрения шлаком от производства металлов.