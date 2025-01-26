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Стали известны главные покупатели российских удобрений

Бразилия, Индия и Китай стали главными покупателями российских удобрений
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Денис Абрамов/РИА Новости

Главными покупателями российских удобрений по итогам января — ноября прошлого года стали Бразилия, Индия и Китай. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade и национальные таможенные и статистические службы.

Суммарный импорт этих стран из РФ составил $6,16 миллиарда. Больше всего минеральных удобрений из РФ импортировала Бразилия — на $3,38 миллиарда. Закупки Индии и Китая составили $1,46 миллиарда и $1,31 миллиарда соответственно.

Также в пятерку вошли США — $1,19 миллиарда — и Мексика с объемом импорта на $669 миллионов.

В декабре сообщалось, что российские производители полностью обеспечили потребность российского агропромышленного комплекса в минеральных удобрениях и уже начали поставки под весенние полевые работы. В марте прошлого года премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым утвердил перечень экономически значимых организаций. Туда вошел производитель минеральных удобрений АО «Акрон Групп».

Ранее было создано новое удобрение, увеличивающее скорость роста и размер растений.

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