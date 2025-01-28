СМИ назвали ущерб от пьянства среди работников в Южной Корее

РИА Новости: пьянство работников в Южной Корее обходится в $12,8 млрд в год

Пьянство работников в Южной Корее обходится стране в $12,8 млрд в год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что с 2017 года этот показатель растет. Из $12,8 млрд примерно $4,5 млрд приходятся на похмелье, которое испытывают сотрудники.

Как пишут авторы публикации, среди жителей Южной Кореи сохраняется привычка выпивать за раз более одной бутылки местного напитка соджу. Традиционный напиток содержит от 13 до 45% спирта. Также сохряняется культура застолья, которая предполагает «пить до дна».

До этого издание Daily Star писало, что в США «учителя года» арестовали после того, как она устроила вечеринку для сотни школьников. Полиция арестовала 47-летнюю Элизабет Хилл-Бродиган, педагога из Флориды и завуча начальной школы в Коко-Бич, которая однажды выиграла местный конкурс «Учитель года» и проработала в системе образования 23 года.

Также главный специалист-гепатолог, гастроэнтеролог центра доказательной медицины «Рассвет» Игорь Тихонов рассказывал, что для восстановления печени после большого количества еды и алкоголя в новогодние праздники важно дать ей отдохнуть в течение одного-трех месяцев.

Ранее врач развеял популярный миф о борьбе с похмельем.