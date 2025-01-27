Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказал, как восстановить печень после праздников

Врач Тихонов: для восстановления печени важно дать ей отдохнуть
close
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Для восстановления печени после большого количества еды и алкоголя в новогодние праздники важно дать ей отдохнуть в течение одного-трех месяцев. Об этом kp.ru рассказал главный специалист-гепатолог, гастроэнтеролог центра доказательной медицины «Рассвет» Игорь Тихонов.

Он подчеркнул, что пока не существует лекарств или БАДов для этой цели. При этом печень может восстановиться самостоятельно, для этого важно не переедать и снизить чрезмерную калорийность питания.

«Причем, это не значит, что нужно сделать упор на ограничение жирных продуктов. Главное — чтобы в целом не было перебора по калориям. А их мы зачастую даже больше получаем из углеводной пищи: сладостей, выпечки и т. п. С другой стороны, навредить печени можно и самыми «зожными» продуктами — если съедать их слишком много», — уточнил Тихонов.

Врач-гастроэнтеролог, врач-гепатолог «СМ-Клиника», к.м.н. Наталья Васильева до этого рассказала «Газете.Ru», что неправильное питание — один из факторов развития многих заболеваний, включая проблемы с печенью. По ее словам, потребление большого количества жирных кислот, повышенное содержание калорий в пище может привести к отложению жира в гепатоцитах (основных клетках печени).

Ранее врач объяснил, как распознать у себя заболевания по цвету языка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами