Врач рассказал, как восстановить печень после праздников

Для восстановления печени после большого количества еды и алкоголя в новогодние праздники важно дать ей отдохнуть в течение одного-трех месяцев. Об этом kp.ru рассказал главный специалист-гепатолог, гастроэнтеролог центра доказательной медицины «Рассвет» Игорь Тихонов.

Он подчеркнул, что пока не существует лекарств или БАДов для этой цели. При этом печень может восстановиться самостоятельно, для этого важно не переедать и снизить чрезмерную калорийность питания.

«Причем, это не значит, что нужно сделать упор на ограничение жирных продуктов. Главное — чтобы в целом не было перебора по калориям. А их мы зачастую даже больше получаем из углеводной пищи: сладостей, выпечки и т. п. С другой стороны, навредить печени можно и самыми «зожными» продуктами — если съедать их слишком много», — уточнил Тихонов.

Врач-гастроэнтеролог, врач-гепатолог «СМ-Клиника», к.м.н. Наталья Васильева до этого рассказала «Газете.Ru», что неправильное питание — один из факторов развития многих заболеваний, включая проблемы с печенью. По ее словам, потребление большого количества жирных кислот, повышенное содержание калорий в пище может привести к отложению жира в гепатоцитах (основных клетках печени).

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