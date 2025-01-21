Врач развеял популярный миф о борьбе с похмельем

Во время похмелья не следует пить большое количество жидкости. Такой совет в беседе с «Радио 1» дал кандидат медицинских наук, психотерапевт, нарколог Марат Сараев.
«Интоксикация водой чревата отеками, потому что сердечно-сосудистая система и почки сами по себе в этот момент работают плохо, а большое количество воды и жидкости в организме может привести к неправильному перераспределению этой жидкости», — объяснил специалист.
По его словам, в таком состоянии у человека изменяется давление, нарушается работа ЖКТ, мочевыделительной системы и психики.
Недавно группа исследователей из Миланского университета разработала обогащенный витаминами «коктейль» от похмелья, эффект которого основан на полезном действии имбиря, опунции, вишни и гинкго билоба.
Результаты показали, что после приема напитка группа добровольцев ощутила значительное улучшение самочувствия. Участники отметили снижение интенсивности цефалгии (головной боли) на 34%, тошноты — на 42%, а тревожности — на 41%.
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