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Учительницу арестовали за организацию вечеринки с алкоголем для 100 учеников

Учительница из США устроила вечеринку для 100 школьников и была арестована
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Roosevelt Elementary School

В США «учителя года» арестовали после того, как она устроила вечеринку для сотни школьников. Об этом пишет Daily Star.

На этой неделе полиция арестовала 47-летнюю Элизабет Хилл-Бродиган, педагога из Флориды и завуча начальной школы в Коко-Бич, которая однажды выиграла местный конкурс «Учитель года» и проработала в системе образования 23 года. По версии следствия, женщина организовала шумную домашнюю вечеринку, на которой присутствовали подростки, которые распивали там спиртные напитки.

19 января в разгар вечеринки одному из гостей стало плохо, и его забрали в больницу с алкогольной интоксикацией. Медики также оказали помощь другим несовершеннолетним, еще один юноша был арестован неподалеку за вождение в нетрезвом виде. После чего 45-летняя мисс Андерсон, коллега Хилл-Бродиган, обратилась к правоохранителям в состоянии алкогольного опьянения и сказала, что она учительница и тоже была на вечеринке.

В итоге обеих женщин отправили в административный отпуск. Их обвиняют в пренебрежении интересами детей и содействии правонарушениям несовершеннолетних. Директора школы также обвинили в нарушении закона о спиртных напитках на вечеринках.

Ранее в США арестовали учителя, привязавшего девятилетнего школьника скотчем к парте.

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