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Экономист вычислил среднюю зарплату россиян к 2030 году

Экономист Ракша: к 2030 году средняя зарплата россиян составит 140 тыс. рублей

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К 2030 году средняя зарплата россиян достигнет 140 тыс. рублей. Такой сценарий прогнозируется в случае, если она будет расти с той же динамикой, что и МРОТ, отметил в беседе с НСН экономист Денис Ракша.

Напомним, президент Владимир Путин до этого сообщил, что индексация МРОТ, который должен к 2030 году составить не менее 35 тыс. рублей, будет завязана на общий рост зарплат в экономике. В 2025 году, по его словам, МРОТ достигнет 48% от медианной зарплаты.

При таком МРОТ медианная зарплата составит 70 тыс. рублей – это значит, что половина всех зарплат будет ниже, а половина – выше этого показателя, объяснил эксперт. Что касается среднего размера зарплаты, то, по его словам, он значительно вырастет с сегодняшних 80 тыс. рублей по стране.

«Такими темпами, если [зарплата] будет расти примерно с той же динамикой, что и МРОТ, грубо говоря, в два раза, то к 2030 году она составит, допустим, 140 тысяч, — пояснил экономист. — Даже по нынешним временам это не сумасшедшие деньги».

МРОТ формируется каждый год, повышать этот показатель власти стараются в темпах выше, чем темпы инфляции, отметил Ракша. Так государство борется с бедностью, заключил он.

Росстат ранее заявил о росте зарплат в России.

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