Курс доллара опустился ниже 97 рублей

Один американский доллар на бирже торгуется ниже 97 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным площадки investing.com, торги в начале дня стартовали при цене американской валюты в 98,04 рубля. В течение торгового дня минимально курс доллара опускался до отметки в 96,6 рубля.

К 14:20 мск курс скорректировался до уровня в 97,1 рубля.

В январе президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что страна не отказывалась от доллара. По словам Путина, возможности использовать доллар для расчетов России не давала прошлая администрация США.

В начале декабря министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что в бюджете 2025 года был предусмотрен более сильный курс рубля, чем наблюдавшийся на тот момент (более 100 рублей за доллар). Силуанов отметил, что в министерстве финансов рассчитывают на возвращение курса к запланированным уровням (96–97 рублей за доллар) в условиях влияния внешних факторов на бюджет.

Ранее россиянам спрогнозировали курс доллара на ближайшее время.