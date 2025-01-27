Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Курс доллара опустился ниже 97 рублей

Курс американского доллара на бирже опустился до 96,6 рубля
close
Shutterstock

Один американский доллар на бирже торгуется ниже 97 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным площадки investing.com, торги в начале дня стартовали при цене американской валюты в 98,04 рубля. В течение торгового дня минимально курс доллара опускался до отметки в 96,6 рубля.

К 14:20 мск курс скорректировался до уровня в 97,1 рубля.

В январе президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что страна не отказывалась от доллара. По словам Путина, возможности использовать доллар для расчетов России не давала прошлая администрация США.

В начале декабря министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что в бюджете 2025 года был предусмотрен более сильный курс рубля, чем наблюдавшийся на тот момент (более 100 рублей за доллар). Силуанов отметил, что в министерстве финансов рассчитывают на возвращение курса к запланированным уровням (96–97 рублей за доллар) в условиях влияния внешних факторов на бюджет.

Ранее россиянам спрогнозировали курс доллара на ближайшее время.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами