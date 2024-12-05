Глава Минфина надеется на снижение курса доллара

В бюджете 2025 года был предусмотрен более сильный курс рубля, чем тот, который наблюдается в настоящее время. Он выразил надежду, что курс вернется к средним значениям, близким к 96–97 рублям за доллар. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью РБК.

Силуанов отметил, что в министерстве финансов рассчитывают на возвращение курса к запланированным уровням в условиях влияния внешних факторов на бюджет. Он добавил, что эти факторы включают не только колебания цен, но и санкционные ограничения и их дальнейшее развитие. Тем не менее, по его словам, все бюджетные обязательства будут выполнены, но уровень сбалансированности будет зависеть от ситуации в следующем году.

В среду Центральный банк повысил курс рубля к доллару и евро на четверг, 5 декабря. Информация приводится на сайте регулятора.

Стоимость обеих валют снизились почти на два рубля по сравнению с уровнем среды, 4 декабря, — до 104,23 рубля за доллар и 110,2 рубля за евро. Юань достиг 14,25 рубля — на 30 копеек меньше предыдущего уровня закрытия.

Ранее стало известно, что Минфин России нарастит покупки валюты.