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Путин заявил, что Россия не отказывалась от доллара

Путин: Россия не отказывалась от доллара
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Россия не отказывалась от доллара.

«Мы не отказывались от доллара», — сказал глава государства во время посещения Московского государственного университета.

По словам Путина, возможности использовать доллар для расчетов России не давала прошлая администрация США.

В ноябре президент заявлял, что евро еще не смогла занять достойное место как мировая валюта, что связано с действиями европейских властей.

21 января стоимость курса американской валюты опустилась ниже отметки в 100 рублей — один доллар торговался по 99, 99 рублей. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев в беседе с «Газетой.Ru» озвучил прогноз, по которому на следующей неделе доллар будет стоить 100-101 рубль, евро — 103-104 рубля, а юань — 13,5 рубля.

Ранее был спрогнозирован диапазон курса доллара на 2025 год.

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