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Россиянам спрогнозировали курс доллара на ближайшее время

«КП»: курс доллара будет составлять 95-100 рублей в ближайшее время
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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Курс доллара в ближайшее время будет находиться в диапазоне от 95 до 100 рублей. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на опрошенных аналитиков.

По их словам, к концу 2025 года он составит 105-110 рублей за единицу. При этом эксперты допустили, что в течение этого периода возможны резкие скачки курса вверх-вниз.

«Локальное укрепление рубля стало следствием кратного увеличения продажи валюты экспортерами в период налоговых платежей. Вероятность закрепления курса рубля ниже 100 рублей за доллар низкая. Такой курс является хорошим моментом для покупки валюты», — отметил аналитик «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

Центральный банк России установил на 23 января официальный курс доллара США на уровне 98,2804 рубля, евро — 103,2419 руб., юаня — ₽13,5443. Накануне стоимость курса американской валюты опустилась ниже отметки в 100 рублей — один доллар торговался по 99,99 рубля.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев в беседе с «Газетой.Ru» озвучил прогноз, по которому на следующей неделе доллар будет стоить 100-101 рубль, евро — 103-104 рубля, а юань — 13,5 рубля.

Ранее был спрогнозирован диапазон курса доллара на 2025 год.

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