Из-за противостояния с Колумбией Трамп может нарушить данное американцам обещание

Axios: санкции Трампа против Колумбии могут привести к подорожанию кофе в США

Введенные США пошлины на колумбийские товары могут сделать утреннюю чашку кофе для американцев еще более дорогой, сообщает портал Axios.

Согласно публикации, кофейные зерна из Колумбии составляют 20% импортируемой продукции США. Их более крупным поставщиком является Бразилия, однако сейчас она переживает неурожай из-за нескольких природных катастроф.

Axios отмечает, что до введения санкций кофе в США тоже дорожал, но новый президент страны Дональд Трамп обещал снизить цены на продукты питания.

В своей первой речи политик после инаугурации пообещал остановить проникновение нелегалов на территорию США. Его администрация уже разрешила депортировать нелегальных мигрантов без суда. 26 января президент Колумбии Густаво Петро запретил доступ в страну американским самолетам. Он призвал Вашингтон «установить протокол» по достойному обращению с депортируемыми гражданами, а не обходиться с ними, как с преступниками. В итоге Колумбия развернула два военных самолета США с примерно 160 мигрантами на борту. На этом фоне Петро обратился к 15,6 тыс. американцев, проживающих в стране нелегально, и призвал их урегулировать свой миграционный статус.

Трамп после этого сообщил, что действия колумбийских властей угрожают американской национальной и общественной безопасности, и ввел санкции и пошлины в 25% на все товары из республики. Тогда Петро распорядился отправить за подлежащими депортации из США гражданами Колумбии свой борт и ответить на шаги Вашингтона зеркально.

Ранее тысячи россиян застряли на границе США из-за указа Трампа.