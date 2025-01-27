Колумбия зеркально ответила на санкции США

Президент Колумбии Густаво Петро распорядился в ответ на санкции ввести пошлины на товары из США. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

По словам политика, пошлины на импорт из США будут повышены на 25%.

«Американские товары, цены на которые вырастут, необходимо заменить продукцией отечественного производства, и правительство окажет в этом содействие», — заявил Петро.

Он также призвал расширять экспорт товаров республики в другие страны и пригласил колумбийские общины способствовать этому.

Президент Дональд Трамп в своей первой речи после инаугурации пообещал остановить проникновение нелегалов на территорию США. Его администрация уже разрешила депортировать нелегальных мигрантов без суда. 26 января Петро запретил доступ в Колумбию американским самолетам. Он призвал Вашингтон «установить протокол» по достойному обращению с депортируемыми гражданами, а не обходиться с ними, как с преступниками. Позднее стало известно, что Колумбия развернула два военных самолета США, направлявшихся в латиноамериканскую страну с примерно 160 депортируемыми мигрантами на борту.

На этом фоне Петро обратился к 15,6 тыс. американцев, проживающих в стране нелегально, и призвал их урегулировать свой миграционный статус. Президент Дональд Трамп после этого сообщил, что действия колумбийских властей угрожают американской национальной и общественной безопасности, и ввел санкции и пошлины в 25% на все товары из республики. В итоге Петро распорядился отправить за подлежащими депортации из США гражданами Колумбии свой борт.

Ранее тысячи россиян застряли на границе США из-за указа Трампа.