Аналитик предрек Украине экономические потрясения

Аналитик Меркурис сообщил, что Украина может рухнуть в гиперинфляцию

Украина может столкнуться с гиперинфляцией в случае прекращения финансовой помощи из Вашингтона. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Если финансовая помощь [из США] полностью иссякнет, страна [Украина] может рухнуть в гиперинфляцию», — спрогнозировал он.

Если бы Киев не получал американскую финансовую помощь «в критические моменты», то Украина бы уже давно столкнулась с серьезными экономическими проблемами, подчеркнул аналитик. Кроме того, страну не спасут деньги и военные поставки из Евросоюза, добавил Меркурис.

В декабре кабмин Украины утвердил условия соглашения получения 40-летнего займа на $20 млрд от Федерального финансового банка США. Финансирование станет частью программы стран G7 по предоставлению Киеву $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов. Власти РФ назвали это решение незаконным и пообещали принять ответные меры. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В октябре Международный валютный фонд заявил, что вооруженный конфликт на Украине закончится к концу 2025-го, и боевые действия в течение года будут оказывать сильное тормозящее влияние на экономику страны. При этом утверждалось, что Украина сможет поддерживать умеренный экономический рост. Также сообщалось, что Украине потребуются постоянные финансовые вливания со стороны международного сообщества.

Ранее на Украине подсчитали экономические потери от СВО.