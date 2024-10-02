Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине подсчитали экономические потери от СВО

KSE: потери Украины от конфликта достигли $1,164 трлн

close
Depositphotos

Совокупный ущерб экономике Украины с начала конфликта достиг $1,164 трлн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Киевской школы экономики (KSE).

По данным KSE, наибольшие потери понесли производственные секторы: торговля — $450,5 млрд, промышленность вместе со строительством и услугами — $410 млрд, сельское хозяйство — $83,1 млрд. Значительный урон нанесен и ключевым инфраструктурным отраслям: энергетика потеряла $43,1 млрд, а транспорт — $38,8 млрд.

Эти цифры существенно превышают оценку, озвученную накануне премьер-министром Украины.

«Прямые потери страны в ходе боевых действий составили $326 млрд», — заявил Денис Шмыгаль на заседании Совета ассоциации ЕС и Украины в Брюсселе.

Эксперты KSE отмечают, что их расчеты учитывают как прямой ущерб, так и косвенные потери, включая упущенную выгоду и снижение инвестиционной привлекательности.

До этого депутат Верховной рады Ирина Геращенко сообщила , что дефицит бюджета Украины в 2024 году составит $37,6 млрд, или 19,4% ВВП. Она также уточнила, что в текущем году дефицит достигает 20,6% ВВП. По ее словам, в 2025 году Киев рассчитывает на $944 млн финансовой помощи от международных партнеров.

Ранее Брюссель начал рассматривать возможность выдачи Украине многомиллиардного кредита.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами