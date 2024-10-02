На Украине подсчитали экономические потери от СВО

Совокупный ущерб экономике Украины с начала конфликта достиг $1,164 трлн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Киевской школы экономики (KSE).

По данным KSE, наибольшие потери понесли производственные секторы: торговля — $450,5 млрд, промышленность вместе со строительством и услугами — $410 млрд, сельское хозяйство — $83,1 млрд. Значительный урон нанесен и ключевым инфраструктурным отраслям: энергетика потеряла $43,1 млрд, а транспорт — $38,8 млрд.

Эти цифры существенно превышают оценку, озвученную накануне премьер-министром Украины.

«Прямые потери страны в ходе боевых действий составили $326 млрд», — заявил Денис Шмыгаль на заседании Совета ассоциации ЕС и Украины в Брюсселе.

Эксперты KSE отмечают, что их расчеты учитывают как прямой ущерб, так и косвенные потери, включая упущенную выгоду и снижение инвестиционной привлекательности.

До этого депутат Верховной рады Ирина Геращенко сообщила , что дефицит бюджета Украины в 2024 году составит $37,6 млрд, или 19,4% ВВП. Она также уточнила, что в текущем году дефицит достигает 20,6% ВВП. По ее словам, в 2025 году Киев рассчитывает на $944 млн финансовой помощи от международных партнеров.

Ранее Брюссель начал рассматривать возможность выдачи Украине многомиллиардного кредита.