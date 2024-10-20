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МВФ дал прогноз по сроку окончания конфликта на Украине

МВФ прогнозирует окончание конфликта на Украине в конце 2025 года

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РИА «Новости»/Depositphotos

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что вооруженный конфликт на Украине закончится к концу 2025 года. Об этом говорится в прогнозе, опубликованном на сайте МВФ.

«В обновленном базовом сценарии война сойдет на нет только в последнем квартале 2025 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение года это будет оказывать сильное тормозящее влияние на экономику страны. При этом утверждается, что Украина сможет поддерживать умеренный экономический рост. Также сообщается, что Украине потребуются постоянные финансовые вливания со стороны международного сообщества.

18 октября совет исполнительных директоров Международного валютного фонда принял решение о выделении очередного транша Украине в размере $1,1 миллиарда в рамках механизма расширенного кредитования (EFF), который был утвержден в марте прошлого года.

Ранее Байден во время визита в Берлин пообещал не оставлять Украину без поддержки зимой.

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