Доллар опустился ниже 100 рублей

Стоимость одного американского доллара опустилась ниже отметки в 100 рублей, свидетельствуют данные на площадке investing.com.

К 12:20 по мск 1 доллар торговался по 99, 99 рублей.

В понедельник РИА Новости со ссылкой на прогноз управляющего директора инвестиционной компании «Риком-Траст» Дмитрия Целищева написали, что после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа рубль не претерпит резких изменений к американской валюте.

Как утверждает финансист, к российскому рынку это «достаточно формальное» событие не имеет никакого отношения. По его словам, любое спекулятивное движение национальной валюты вверх или вниз в этот период будет происходить, исходя из текущей ситуации на внутреннем российском рынке.

На этой неделе аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин высказывал мнение, согласно которому приход Дональда Трампа в Белый дом может оказать значительное влияние на отношения России и США, а значит, и повлиять на курс рубля.

Ранее были названы пять способов защиты сбережений от падения рубля.