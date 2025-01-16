Спрогнозирован диапазон курса доллара на 2025 год

«Росконгресс»: доллар в 2025 году останется в диапазоне от 100 до 120 рублей

Курс национальной российской валюты к доллару будет находиться в диапазоне от 100 до 120 рублей, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на доклад «Росконгресса» «Ключевые события 2025. Геоэкономика. Прогнозы. Основные риски».

Как говорится в докладе, рубль «вошел в новый диапазон — 100–120» за доллар. Аналитики допустили ослабление рубля с последующим движением в обратную сторону.

Авторы прогноза ожидают, что влияние санкций будет ограничивать рост экспорта и импорта, усложняя логистику и увеличивая транзакционные издержки. Рост экономики в докладе ожидают на уровне от 0,5% до 1,5%, то есть в тех же пределах, которые озвучивал Банк России.

В четверг инвестор, основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков сообщил, что в 2024 году курс доллара вырос на 13,4%. Он рекомендовал разделять активы — доллары для ликвидности , евро для стабильности, а юань для доступа к азиатским рынкам. По словам инвестора, юань укрепляется на фоне расширения торговли с Китаем, и его роль как резервной валюты растет.

Ранее стало известно, что курс доллара взлетел до максимума за два года.