Названы самые выгодные способы вложения денег

Экономист Абрамов: выгодными сейчас являются вложения в фонды и облигации

Деньги выгодно вкладывать в золотые ETF (биржевые инвестиционные фонды) и облигации, пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на сообщение заведующего лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александра Абрамова.

По словам Абрамова, выгодными вложениями остаются облигации крупных компаний и ОФЗ (облигации федерального займа). Кроме того, сохраняется привлекательность краткосрочных депозитов в банках на три месяца.

Как отметил экономист, затем выгодность тех или иных вложений будет зависеть от того, насколько и когда Банк России снизит ключевую ставку. Делать регулятор это будет, по словам Абрамова, не раньше лета.

В первой половине января доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что самыми надежными способами вложений сейчас являются вклад и накопительный счет.

В тот же период экономист, инвестиционный аналитик Александр Разуваев выразил мнение, согласно которому самый простой способ выгодно вложить 1 млн рублей — это вклад под 21-23% в надежном банке.

Ранее россиянам назвали оптимальные способы вложения денег.