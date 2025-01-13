Россиянам назвали выгодные способы вложений в 2025 году

Экономист Балынин: открыть вклад в банке, где нет счетов, можно под 24% годовых

Самыми надежными способами вложений сейчас являются вклад и накопительный счет, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В настоящее время выбор надежных инструментов для вложений, по сути, сводится к двум: накопительному счету и банковскому вкладу. Сейчас на рынке большое количество предложений по 22–23%, а если поискать, то можно найти и повыше. Причем для максимизации дохода я бы рекомендовал обратиться в банк, где нет открытых счетов. Так можно получить повышенную приветственную ставку и, соответственно, больший доход. Если, например, сегодня разместить 583 тыс. рублей — это средний размер вклада без учета остатков до 10 тысяч рублей — по ставке в 24%, то к июлю, за полгода, получится заработать примерно 70 тыс. рублей», — отметил экономист.

Он посоветовал также воспользоваться накопительным счетом, но призвал помнить, что ставки по ним не фиксированные, банк может изменить их в любой момент. Зато средства с них можно снимать без потери процентов в любой момент или раз в месяц. По словам Балынина, часто приветственные ставки по накопительным счетам действуют от одного до трех месяцев, а затем могут снижаться, поэтому нужно внимательно читать условия договора.

Экономист напомнил, что в каждом банке у одного вкладчика Агентством по страхованию вкладов застраховано 1,4 млн рублей по всем счетам и вкладам, включая начисленные проценты. При отзыве у кредитной организации лицензии клиент получит страховое возмещение в сумме до 1,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что россияне получат более 10 трлн рублей дохода по вкладам в 2025 году.