Россиянам рассказали, как выгодно вложить 1 млн рублей

Самый простой способ выгодно вложить 1 млн рублей — вклад под 21-23% в надежном банке. Об этом «Газете.Ru» сказал экономист, инвестиционный аналитик Александр Разуваев.

«Если держать на вкладе 1 млн рублей год, можно заработать 210-230 тыс. рублей, но не забудьте, что теперь проценты по вкладам от 1 млн рублей облагаются НДФЛ по ставке 13% за вычетом необлагаемой суммы. Можно разделить пополам сумму и, допустим, 500 тыс. рублей хранить на депозите, остальное разделить между вложениями в золото и в высоконадежные акции, допустим, ЛУКОЙЛа, Роснефти, Positive Technologies или Сбербанка», — отметил экономист.

По его словам, с учетом получаемых по акциям дивидендов можно заработать намного больше, чем на депозите — до 30-40% в год, но при благоприятной конъюнктуре рынка. Разуваев выразил надежду, что какие-либо «черные лебеди», которые легко могут обвалить котировки активов россиян, в следующем году не «прилетят».

По словам экономиста, многое зависит от «аппетита к риску»: если вы не любите рисковать, хранение денег в банке на рублевом вкладе с хорошим процентом — это лучший вариант.

Экономист добавил, что если вы рисковый человек, часть суммы можно хранить на депозите в банке с хорошим процентом, а оставшиеся средства использовать, чтобы стать успешным независимым трейдером или инвестором, научиться торговать и зарабатывать на сделках за месяц столько, сколько другие на депозитах зарабатывают за год.

Разуваев также рекомендовал рассмотреть вариант инвестирования за рубежом в валюту или иностранные акции через брокера дружественной страны. Аналитик уточнил, что этот вариант позволит застраховать еще и риски обесценения рубля.

Почти половина опрошенных россиян считают, что на черный день необходимо иметь сумму свыше 1 млн рублей, показал опрос Финансов Mail.

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