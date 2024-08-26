Россиянам назвали оптимальные способы вложения денег

В текущих экономических условиях для россиян предпочтительны консервативные и доступные финансовые инструменты — банковские вклады, облигации федерального займа и драгоценные металлы. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По его словам, на вкладе сейчас можно заработать от 18% до 22% годовых, и банки дают высокие ставки по депозитам от трех лет. В свою очередь, облигации принесут доход от 13% до 16%, и такой его уровень может сохраняться от одного года до трех лет. Антонов добавил, что на драгоценных металлах можно получить от 5% до 20% годовых, но это долгосрочная инвестиция — от пяти лет.

По словам Антонова, для среднего россиянина вклад из этих способов наиболее предпочтителен. Аналитик назвал плюсы депозита:

*доход превышает инфляцию;

*низкий риск (вклады до 1,4 млн рублей застрахованы государством);

*простота и доступность для понимания;

*нет необходимости в специальных знаниях или навыках.

По данным Главного управления ЦБ по ЦФО, с начала 2024 года депозиты жителей центра России в банках выросли на 10,4% до 24,1 трлн рублей, тогда как в первом полугодии 2023-го увеличение было только на 3,6%.

Ранее сообщалось , что получающих пассивный доход россиян стало меньше.