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В Курской области оценили ущерб от вторжения ВСУ

Министр Карнаушко: ущерб Курской области составил 750 миллиардов рублей
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RVvoenkor/Telegram

Ущерб Курской области от вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) составил 750 млрд рублей. С такой оценкой выступил исполняющий обязанности министра восстановления и развития приграничья Курской области Алексей Карнаушко, пишет агентство ТАСС.

Он назвал обстановку в области стабильно-напряженной. По словам и.о. министра восстановления и развития региона, в результате вторжения ВСУ в область боевые действия затронули 21% территории российского региона.

В четверг руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов высказал мнение, согласно которому правительству России предстоит принять меры во избежание спада в экономике после завершения СВО.

Белоусов уточнил, что после окончания спецоперации нужно будет предотвратить просадку, которая может возникнуть из-за преждевременной и слишком жесткой финансовой стабилизации, как в Великобритании в конце 1940-х годов.

Ранее стало известно, что расходы российского бюджета в конце 2024 года стали рекордными.

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