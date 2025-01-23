В России предупредили об опасности просадки экономики после завершения СВО

Экономист Белоусов: после завершения СВО нельзя допустить просадки экономики РФ

Правительству России предстоит принять меры во избежание спада в экономике после завершения СВО, считает руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов, пишет агентство ТАСС.

Белоусов уточнил, что после окончания спецоперации нужно будет предотвратить просадку, которая может возникнуть из-за преждевременной и слишком жесткой финансовой стабилизации, как в Великобритании в конце 1940-х годов.

Другой важной задачей правительства экономист назвал вовлечение ветеранов СВО в «модернизацию экономики и общества». «Необходимо встраивание нового производительного бизнеса — так называемого народного ВПК — в гражданскую экономику (дроны, цифровая связь и управление, транспортные средства) и оборонный комплекс», — отметил он.

В первой половине декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга, что российская экономика адаптировалась к условиям специальной военной операции.

В начале осени пресс-секретарь Кремля сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, что экономика России позволяет продолжать спецоперацию, пока не будут достигнуты ее цели.

Ранее стало известно, что расходы российского бюджета в конце 2024 года стали рекордными.