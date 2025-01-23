В Курской области рассказали, сколько территории региона затронули боевые действия

В результате вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область боевые действия затронули 21% территории российского региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности министра восстановления и развития приграничья этой области Алексея Карнаушко.

«21% всей территории Курской области затронут боевыми действиями», — сказал он.

По его словам, российские Вооруженные силы освобождают населенные пункты, но власти просят пока население не возвращаться в свои дома, чтобы провести разминирование.

«Работы очень много, [в том числе] по разминированию», — подчеркнул Карнаушко.

Врио заместителя губернатора Курской области Сергей Стародубцев ранее рассказал, что предварительный ущерб, нанесенный агропромышленному комплексу (АПК) Курской области атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ), составил 110 млрд рублей.

Ранее стало известно, что контракты на возведение фортификаций в Курской области обошлись бюджету в 3,2 млрд рублей.