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Расходы российского бюджета в конце 2024 года стали рекордными

Российский Минфин отчитался о рекордном росте расходов бюджета в конце года
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Мария Девахина/РИА «Новости»

Траты российского бюджета по итогам декабря 2024 года стали рекордными, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на предварительные данные Минфина.

Уточняется, что в предыдущем месяце, по предварительным данным, государство потратило 7,16 трлн рублей. На декабрь пришлось 17,8% от всех годовых вложений из бюджета. Декабрьские траты оказались на 30,2% больше трат за аналогичный месяц 2023 года. Тогда потратили 5,5 трлн рублей. Показатель 2024 года побил также предыдущий рекорд 2022 года, когда расходы составили 7 трлн рублей (тогда были профинансированы обязательства следующих периодов).

Траты казны за весь 2024 год оценили в размере 40,2 трлн рублей, что на 8,2 трлн больше, чем годом ранее. За весь 2023 год из бюджета потратили 32,4 трлн рублей.

На этой неделе министр финансов России Антон Силуанов заявил, что, по прогнозам, дефицит федерального бюджета на 2024 год составит 1,7% от ВВП, что полностью соответствует предыдущим ожиданиям.

В декабре глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в 2025 году предусмотрен минимальный дефицит бюджета — 0,5% ВВП.

Ранее Путин подписал бюджет на три года.

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