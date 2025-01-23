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Пенсионеров предупредили о новой схеме мошенников из-за доиндексации

Экономист Балынин: мошенники используют доиндексацию пенсий для обмана россиян
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Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Мошенники могут использовать тему доиндексации пенсий в своих преступных схемах. Аферисты начнут звонить россиянам с просьбой подать заявление о перерасчете выплат, чтобы потом обманным путем получить данные банковских карт пенсионеров и доступ к их аккаунту на «Госуслугах», заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Он не исключил, что аферисты будут убеждать пенсионеров о переводе имеющихся у них средств на специальный счет индексации страховых пенсий.

«Пенсионерам не нужно подавать никаких дополнительных заявлений для получения данной выплаты — все будет осуществлено автоматически. Если кто-то будет звонить или писать, что нужно подать заявление, можно быть уверенным на 100%, что это мошенники. Верить этому не нужно, заявления для дополнительной индексации не требуются! Мошенники обязательно воспользуются данным инфоповодом в своих преступных целях. Всем, у кого есть родственники-пенсионеры, также важно предупредить их о возможной мошеннической схеме», — отметил экономист.

22 января президент России Владимир Путин поручил правительству в сжатые сроки проиндексировать на 9,5% военные и страховые пенсии — по уровню фактической инфляции за прошлый год. Ожидается, что повышение пенсий состоится уже в феврале, плюс выплаты доиндексируют за январь. По оценке Балынина, средняя пенсия россиян после доиндексации составит примерно 25 тыс. рублей.

Ранее россиянам объяснили, как пройдет доиндексация пенсий.

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