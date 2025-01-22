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В России ускорилась годовая инфляция

Минэк: годовая инфляция в России в период с 14 по 20 января ускорилась до 9,92%
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KOTOIMAGES/Shuttestock/FOTODOM

Годовая инфляция в России в период с 14 по 20 января 2025 года ускорилась до 9,92%, тогда как неделей ранее этот показатель был равен 9,86%. Это следует из обзора текущей ценовой ситуации, который подготовило министерство экономического развития РФ.

В обзоре говорится, что за это время в секторе продовольственных товаров цены изменились на 0,34%. Темпы роста цен на продукты питания без плодоовощной продукции составили 0,32%.

«В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе цены изменились на 0,22%, на услуги — на 0,20%», — сказано в тексте.

22 января президент России Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам, что правительство РФ должно оперативно реагировать на ускорившуюся в стране инфляцию.

В этот же день сообщалось, что депутат Госдумы Михаил Делягин от партии «Справедливая Россия — За правду» внес в нижнюю палату парламента законопроект о введении в России государственного регулирования розничных цен на товары с 2026 года. Согласно документу, розничная цена на товары не должна превышать цену производителя или таможенную стоимость ввозимых товаров более чем в два раза, за исключением случаев, когда для конкретного товара или региона установлены иные правила.

Ранее экономист заявил, что инфляция в России может снизиться до 5-6% в 2025 году.

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