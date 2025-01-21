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В Госдуму внесли законопроект об ограничении цен на товары в магазинах

Депутат ГД Делягин внес законопроект об ограничении цен на товары в магазинах
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Depositphotos

Депутат Госдумы Михаил Делягин от партии «Справедливая Россия — За правду» внес в нижнюю палату парламента законопроект о введении в России государственного регулирования розничных цен на товары с 2026 года, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, розничная цена на товары не должна превышать цену производителя или таможенную стоимость ввозимых товаров более чем в два раза, за исключением случаев, когда для конкретного товара или региона установлены иные правила.

В пояснительной записке депутат отметил, что в последние годы рост цен в магазинах стал менее контролируемым государственными органами, что может представлять опасность для национальной безопасности, особенно в условиях военных конфликтов.

Делягин полагает, что текущие тенденции завышения цен обусловлены несоответствиями в рыночной инфраструктуре, включая информационную сферу, и практически не имеют ограничений. В связи с этим он считает обоснованным введение прямых ценовых ограничений и установление предельной наценки.

В декабре сообщалось, что Минсельхоз поддержал предложение депутатов фракции «Справедливая Россия» о поправках в закон о торговле, предусматривающих введение государственного регулирования наценок на некоторые товары.

Ранее экс-глава Минфина усомнился в возможности сдержать инфляцию усилиями Центробанка.

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