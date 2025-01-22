Путин назвал одну из приоритетных целей госбюджета

Обеспечение социальной справедливости и повышение благополучия граждан с невысокими доходами является одной из приоритетных целей государственного бюджета. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, передает сайт Кремля.

«Так, социальные выплаты и пособия в этом году будут проиндексированы на фактическую инфляцию. Она по итогам прошлого года превысила целевые значения и ожидания Центрального банка, составила 9,5%», — сказал глава государства.

В рамках совещания Путин также заявил, что прошедший 2024 год оказался для экономики России довольно успешным. Президент отметил, что благодаря работе кабмина макроэкономические показатели являются положительными, а дефицит бюджета (1,7% ВВП) — приемлемым.

Кроме того, глава государства заявил, что правительству следует оперативно реагировать на ускорившуюся в стране инфляцию. Российский лидер призвал выходить на умеренную инфляцию и в целом избегать дисбаланса в экономике на потребительском рынке.

Ранее Путин напомнил, что ждет от кабмина программу по развитию экономики.