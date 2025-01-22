Путин напомнил, что ждет от кабмина программу по развитию экономики

Путин ждет от кабмина в I квартале программу по развитию российской экономики

Российский президент Владимир Путин ждет, что правительство РФ в I квартале 2025 года представит программу по развитию экономики страны. Об этом он заявил в ходе совещания по экономическим вопросам, которое транслировала пресс-служба Кремля.

«Жду от коллег из правительства в первом квартале текущего года подготовленную программу действий по масштабной повестке структурного развития и повышения потенциала российской экономики», — сказал Путин, уточнив, что речь идет в том числе о мерах по повышению производительности.

Президент заявил, что хочет услышать от коллег предложения по развитию самых разных отраслей экономики, включая строительную сферу, выпуск стройматериалов, угольную промышленность и так далее.

Также Путин заявил членам кабмина, что страховые пенсии и пособия в России необходимо проиндексировать на 9,5% уже к февралю.

Ранее Путин призвал правительство реагировать на ускорение инфляции.