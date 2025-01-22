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Официальный курс доллара опустился ниже 99 рублей

Центробанк России установил официальный курс доллара ниже 99 рублей
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Алексей Майшев/РИА Новости

Центральный банк России установил на 23 января официальный курс доллара США на уровне 98,2804 рубля, евро — 103,2419 руб., юаня — ₽13,5443. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Накануне стоимость курса американской валюты опустилась ниже отметки в 100 рублей — один доллар торговался по 99,99 рубля.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев в беседе с «Газетой.Ru» озвучил прогноз, по которому на следующей неделе доллар будет стоить 100-101 рубль, евро — 103-104 рубля, а юань — 13,5 рубля.

В конце 2024 года глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что бизнес России сможет продолжить работу при курсе 105 рублей за доллар, однако ситуация неопределенности может вызвать неудобства. По его мнению, для экономики не являются катастрофой ни указанный им курс, ни инфляция в 8-9%, главное — отсутствие чрезмерной волатильности.

Ранее был спрогнозирован диапазон курса доллара на 2025 год.

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